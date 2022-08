To nie ona? Balsamista o spekulacjach po śmierci Darii Duginy

W mediach społecznościowych pokazano m.in. jej dokumenty, dowód przynależności do pułku Azow i nagrania z monitoringu. Eksperci przestrzegają, że wersja Rosjan to kłamstwa. - Nie ma szans, żeby to była ta osoba. To jest tak naiwna i nieprawdziwa narracja, że za chwilę okaże się, że Rosjanie ją złapią, a ona przyzna się do wszystkiego - oceniali w rozmowie z Wirtualną Polską byli oficerowie wywiadu.