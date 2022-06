"To nie jest ryzykowna teza". Tusk mówi o Suskim

W piątek przewodniczący PO Donald Tusk odniósł się m.in. do słów posła PiS Marka Suskiego, który porównał zachowanie Brukseli do Stalina. Jak ocenił Tusk "to są słowa równie durne, co niebezpieczne". Dodał też, że nie ma dnia, by nie ujawniono nadużyć ze strony władzy.