"To nie będzie możliwe". Radosław Sikorski rozwiewa wątpliwości

"Rosja finansuje działania destabilizujące"

Podczas wizyty w Olsztynie, Radosław Sikorski odniósł się również do decyzji o zamknięciu rosyjskiego konsulatu w Poznaniu. - Zamknęliśmy konsulat rosyjski, ponieważ Rosja finansuje działania destabilizujące. My nie stosujemy podobnych metod w Rosji, więc nie ma podstaw do retorsji - powiedział, prognozując jednak możliwe odwetowe reakcje z rosyjskiej strony.