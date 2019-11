To jest tajna broń Jarosława Kaczyńskiego. O tym przeczytacie w poniedziałek w tygodnikach

Tygodnik "Wprost" pisze o tajnej broni Jarosława Kaczyńskiego, która ma zapewnić jedność obozu władzy i prymat PiS po prawej stronie sceny politycznej. "DoRzeczy" przekonuje, że feministki chcą zniszczyć polszczyznę, nazywając to "gwałtem na języku polskim".

"Newsweek" dużo miejsca poświęca typowanemu na kandydata na prezydenta Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi. "Mylą się ci, którzy sądzą, że Władek jest prostolinijny. Z klerykałem i z antyklerykałem może rozmawiać tak, by każdy miał wrażenie, że puszcza do niego oko. To łączy go z Tuskiem i Kaczyńskim" – mówi tygodnikowi jeden z doradców Władysława Kosiniaka-Kamysza.