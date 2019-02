Tłusty czwartek w liczbach – ile kalorii ma pączek? Sposoby na spalenie pączka w tłusty czwartek

Tłusty czwartek w 2019 roku wypada 28 lutego. Tego dnia pączek jest podstawą dziennej diety wielu Polaków. Sprawdzamy, ile kalorii może mieć pączek oraz co zrobić, aby nie przytyć po tłustym czwartku.

Tłusty czwartek - ile kalorii maja pączek i jak go spalić? (iStock.com)

Tłusty czwartek – kiedy pojawił się pierwszy pączek?

Zarówno tłusty czwartek, jak i pączek towarzyszą ludziom już od wielu stuleci. Tradycja bezkarnego objadania się sięga jeszcze starożytności, kiedy to świętowano zakończenie zimy i nadejście wiosny. Pierwszy pączek na polskim stole pojawił się w średniowieczu. Nie był on jednak słodki. Pączki lepiono wówczas z ciasta chlebowego i nadziewano słoniną.

Słodki pączek pojawił się dopiero w XVI wieku, a jego nadzieniem nie był dżem, a orzechy. Popularną wkładką do pączka był migdał. Nie każda porcja słodkiej przekąski zawierała nadzienie. Osoba, która w swojej przekąsce znalazła orzech, miała mieć szczęście przez najbliższy rok.

Tłusty czwartek – ile kalorii ma pączek i jak go spalić?

Tłusty czwartek i pączek to nierozerwalne połączenie. Każdego roku w Polsce tylko sprzedaje się około 100 mln pączków w tłusty czwartek. Oznacza to, że każdy z nas zjada wtedy ok. 2,5 pączka.

Tłusty czwartek to bez wątpienia jeden z najbardziej kalorycznych dni w roku. Jeden pączek ma od 250 do nawet 400 kalorii. Na dodatek są to t.zw. puste kalorie. Oznacza to, że zjedzenie pączka dostarczy nam energii, ale na bardzo krótki czas. Dlatego w tłusty czwartek wiele osób staje przed ważnym dylematem – zjeść pączka, czy nie?