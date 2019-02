Tłusty czwartek już pojutrze. Co to za święto? Jaka jest historia tego zwyczaju?

Tłusty czwartek odbędzie się już za dwa dni. Jest to jedyny dzień w roku, kiedy będziemy mogli zajadać się bezkarnie pączkami. Co to jest święto i jaka jest jego geneza?



Tłusty czwartek 2019 – święto jedzenia pączków już za dwa dni

Na podstawie chrześcijańskiego kalendarza tłusty czwartek wypada 52 dni przed Wielkanocą. Jest to ostatni czwartek przed Wielkim Postem.

W 2019 roku tłusty czwartek wypada 28 lutego, czyli pojutrze. W porównaniu do poprzednich lat tegoroczne święto łasuchów w tym roku wypada stosunkowo późno.

Tłusty czwartek 2019 – skąd pochodzi ten zwyczaj?

Zwyczaj tłustego czwartku sięga jeszcze czasów pogańskich. W starożytnym Rzymie mieszkańcy świętowali koniec zimy i nadejście wiosny poprzez spożywanie tłustych pokarmów, w szczególności mięsa, a także piciu wina. Ówczesne święto było nazywane „tłustym dniem”.

W XVI wieku w Polsce tradycja jedzenia tłustego mięsa została zastąpiona spożywaniem słodkich pączków. Tamtejsze słodkie wyroby wyglądały jednak inaczej niż te dzisiejsze. W ich wnętrzu znajdował się migdał lub orzeszek. Według legendy osoba, która trafiła na takiego pączka, miała się cieszyć ogromnym dostatkiem.