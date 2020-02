Tłusty czwartek 2020. Nadchodzi najsłodszy dzień w roku. Zaraz potem post w Środą Popielcową

Tłusty czwartek to bez wątpienia najsłodszy dzień w roku. Tego dnia rozchwytywane są pączki i inne słodkie łakocie. Tradycja wymaga, by tego dnia odłożyć na bok dietę i wyprawić ucztę dla podniebienia. Niech w tłusty czwartek 2020 w każdym domu królują pączki!

Kiedy jest tłusty czwartek 2020?

Niewiele dni pozostało do ulubionego dni wszystkich łasuchów. Tłusty czwartek 2020 będziemy obchodzić już 20 lutego. Śmiało można zatem szykować plany i pomysły na to, co zakupimy w cukierniach. A może warto udać się do sklepu, zaopatrzyć się w odpowiednie produkty i samemu upiec jakieś łakocie?