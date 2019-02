Tłusty czwartek 2019. Co to za święto? Kiedy w tym roku będziemy mogli najeść się bezkarnie pączków?

Tłusty czwartek jest już coraz bliżej. Jest to jedyny dzień w roku, kiedy będzie będziemy mogli zajadać się bezkarnie pączkami. Kiedy w tym roku wypada to święto? Jaka jest jego historia?

Tłusty czwartek 2019 – kiedy wypada w tym roku?

Na podstawie chrześcijańskiego kalendarza tłusty czwartek wypada 52 dni przed Wielkanocą . Jest to ostatni czwartek przed Wielkim Postem . Określa się go również mianem „zapusty”.

Tłusty czwartek 2019 – jaka jest historia tego święta?

W Polsce w średniowieczu, w szczególny sposób obchodzono tłusty czwartek w Małopolsce. Określono go jako „combrowy czwartek”. Legenda podaje, że nazwa pochodziła od nazwiska burmistrza Krakowa z XVII wieku. Prawdopodobnie była to fikcyjna postać surowego handlarza na krakowskim rynku, który miał negatywny stosunek do kobiet. Jego śmierć datowana jest właśnie na tłusty czwartek. Z okazji tego wydarzenia, przekupki na targu urządzały wielką uroczystość. W czasie zabawy zaczepiały przypadkowych mężczyzn, zmuszając ich do zabawy lub oddawania wierzchniej odzieży. Miało to stanowić „zadośćuczynienie” za krzywdy ze strony Combra.