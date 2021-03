Tłumienie protestów dźwiękiem? Do Sejmu wpłynęła petycja

O sprawie poinformował portal wyborcza.pl. Policja parę lat temu zakupiła radiowozy ze specjalnym nagłośnieniem. System LRAD (Long Range Acoustic Device) montowany jest na pojazdach typu pick-up. W zamyśle ma on być wykorzystywany do tłumienia zamieszek .

LRAD? Nie w Polsce

Problem w tym, że w Polsce system jest kompletnie bezużyteczny, bo mundurowi nie mają uprawnień, aby z niego korzystać. Mimo to w 2011 roku wydała na LRAD około 780 tys. złotych. O tamtych zakupach negatywnie wypowiedziała się w 2012 roku Najwyższa Izba Kontroli .

- W Polsce LRAD nie jest wpisany na listę dozwolonych środków przymusu bezpośredniego. Żeby to zmienić, potrzebna byłaby nowelizacja przepisów - przyznaje Kwiecień.

Przez ostatnie dziesięć lat pojazdy wykorzystywane były rzadko. Ostatnio przysłużyły się funkcjonariuszom w marcu i kwietniu 2020 roku, gdy w Polsce pojawiła się pierwsza fala pandemii. Wykorzystywano je do emitowania komunikatów z prośbą o pozostaniu w domach. Nie była to jednak częstotliwość, do którego de facto sprzęt został stworzony.