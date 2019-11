Tlen na Marsie odkryty, ale to nie koniec sensacji. NASA zaskoczona najnowszymi badaniami

Naukowcy z NASA nie potrafią wyjaśnić wyników najnowszych pomiarów z atmosfery Marsa. Po odkryciu na Czerwonej Planecie metanu przyszła kolej na tlen.

Tlen na Marsie. Niewyjaśnione zmiany w atmosferze planety

Łazik Curiosity od 2012 roku bada powierzchnię Marsa. NASA od kilku lat wykorzystywała go do badania zmian składu atmosfery w rejonie krateru Gale. Wyniki, które nadesłała maszyna, zdumiały naukowców. Podejrzewali błąd spektrometru laserowego, służącego do pomiarów atmosfery, ale okazało się, że czujniki Curiosity są sprawne.