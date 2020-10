TK wydał wyrok ws. aborcji. Jest komentarz abp. Marka Jędraszewskiego

- Wyrażamy wielkie uznanie dla odwagi i rzetelności sędziów Trybunału oraz ogromną wdzięczność dla inicjatorów i uczestników wielkiego ruchu społecznego, który stanął w obronie świętości każdego ludzkiego życia od momentu jego poczęcia do chwili naturalnej śmierci - powiedział w czwartek abp Marek Jędraszewski.

TK wydał przełomowy wyrok. Abp Marek Jędraszewski: "wspaniała wiadomość"

- Trudno sobie wyobrazić wspanialszą wiadomość podaną właśnie dzisiaj, w obchodzoną przez nas tutaj na Białych Morzach w Krakowie, w sanktuarium św. Jana Pawła II uroczystość. Uroczystość papieża, który pragnął przejść do historii przede wszystkim jako papież rodzin - podkreślił Jędraszewski.

22 października to liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II. Hierarcha kościelny zaznaczył, że decyzja TK do ostatniej chwili była "wspomagana modlitwą zanoszoną do Boga" - podał PAP.