TK o aborcji. Emocje w studiu. "Julia Przyłębska odwaliła za was brudną robotę"

- Nie mogę uwierzyć, że tak drakońskie i krzywdzące kobiety oraz ich rodziny prawo zostało uchwalone. To oznacza dla kobiet (...) potworny strach - powiedziała w TVN24 Barbara Nowacka z KO. Marcin Horała z kolei stwierdził, że ochrona, którą zapewnia konstystucja, "dotyczy także ludzi bardzo małych, przed urodzeniem".

- Jest pan ojcem dzieci. Chciałby pan, żeby pana córki miały dostęp do badań prenatalnych (...)? Niech pan nie zakłamuje rzeczywistości - zaapelowała Nowacka. - Przytłaczająca liczba aborcji to aborcje wykonywane na dzieciach z zespołem Downa (...). Znam rodziny z takimi dziećmi, są przeszczęśliwe - odpowiedział Horała.

W ocenie Nowackiej PiS przyczynił się do tego, że zwolenników liberalizacji prawa aborcyjnego będzie więcej. - Julia Przyłębska odwaliła za was brudną robotę - stwierdziła. I uznała, że zmuszanie do "urodzenia i ochrzczenia" jest "obrzydliwe".