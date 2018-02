TK nie zajmie się ustawą o IPN zbyt szybko. Wiceprezes organu zabrał głos

Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy nowelizację ustawy o IPN najwcześniej za dwa miesiące. Wiceprezes organu Mariusz Muszyński stwierdził, że to termin wyznaczony przy założeniu, że strony postępowania zajmą stanowisko w regulaminowym czasie.

Do tego czasu podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa będzie działać. Albo i nie. Zbigniew Ziobro zapewnił w końcu , że "zanim prokuratura zdąży postawić komukolwiek zarzuty, to z całą pewnością na temat ustawy o IPN wypowie się Trybunał Konstytucyjny".

Dziś już wiadomo, że nastąpi to nieprędko, najwcześniej za dwa miesiące. De facto oznacza to, że do tego czasu ustawa jest "zamrożona" - tak przynajmniej zinterpretowały słowa Ziobry izraelskie media, m.in. Jerusalem Post i Haaretz. "Otrzymałem wiele niesamowicie pozytywnych rozmów telefonicznych tego wieczoru z Izraela nt. informacji o zamrożeniu ustawy o IPN" - napisał na Twitterze Jonny Daniels z fundacji From The Depths.