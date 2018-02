Tir wjechał w auta przed punktem poboru opłat. Rannych co najmniej 10 osób

Do wypadku doszło ok. godz. 11 na Punkcie Poboru Opłat Żdżary na autostradzie A2 na wysokości Konina. Ciężarówka wjechała w auta stojące w kolejce do punktu poboru opłat. Kierowca był całkowicie pijany. Trwa akcja ratunkowa.

Na autostradzie A2 trwa akcja ratunkowa (Andrzej Borowiak policja, Fot: Andrzej Borowiak policja)

- Rozpędzony tir wjechał w 5 aut stojących w kolejce do poboru opłat - podaje portalowi tvn24.pl Sebastian Andrzejewski, rzecznik konińskiej straży pożarnej. - Wśród pojazdów, w które wjechał tir jest bus. Poszkodowanych jest co najmniej 10 osób, ich obrażenia nie są ciężkie - informuje.

Jak podają strażacy, nie ma osób zakleszczonych w pojazdach. Trwa akcja ratunkowa - Na miejsce zadysponowano też śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z Ostrowa Wielkopolskiego - mówi Andrzejewski.

- Kierowca ciężarówki był kompletnie pijany. - dodaje rzecznik. - Miał ponad 2,5 promila w wydychanym powietrzu - przekazał.

Autostrada A2 w kierunku Warszawy jest nieprzejezdna. Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, utrudnienia mogą potrwać nawet do godziny 16. Tworzą się duże korki.