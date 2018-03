Tillerson o otruciu szpiega. "Uważamy, że za tym stoi Rosja"

Sekretarz Stanu z USA oświadczył, że Biały Dom uważa za uzasadnione podejrzenia Wielkiej Brytanii ws. otrucia byłego pracownika GRU Siergieja Skripala. - Pociągnie to za sobą reakcję - stwierdził Rex Tillerson.

Amerykański sekretarz stanu nawiązał do poniedziałkowych słów premier Wielkiej Brytanii. Theresa May powiedziała, że jest "wysoce prawdopodobne", iż za próbą zabójstwa byłego rosyjsko-brytyjskiego szpiega Siergieja Skripala stała Rosja. Premier zażądała od Kremla złożenia do wtorku pilnych wyjaśnień.