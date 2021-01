Testy na koronawirusa. Tak ma wyglądać punkt pobrań w Białymstoku. "Spełnia wymogi"

Na zdjęciach przedstawiających punkt pobrań wymazów do testów na koronawirusa widać popękane ściany, brak schodów, a także prowizoryczne ogrzewanie. Fotografie zszokowały wielu internautów.

"Wszystko na szybko, wszystko w teorii, prowizorka i do przodu. Żenada", "Wstyd", "Gorszej rudery nie mogli znaleźć?", "Szok. W takich warunkach..." - pisali internauci.

Zobacz także: Powrót dzieci do szkół. Dariusz Piontkowski o słabych efektach nauczania zdalnego

Testy na koronawirusa. Punkt pobrań w Białymstoku

Sprawą zajął się już Podlaski Oddział NFZ. Jak przekazał serwis kurierporanny.pl, NFZ zwrócił się z prośbą do prowadzącego ten punkt o wyjaśnienie. - Za organizację punktu pobrań odpowiada podmiot, który go organizuje - wyjaśniła rzecznik prasowa podlaskiego NFZ, Beata Leszczyńska.

Punkt pobrań wymazów do testów na koronawirusa organizuje firma MS Medica. Lokalna prasa poprosiła właścicielkę o to, aby ta odniosła się do stanu budynku.