Tesla wycofuje ponad milion pojazdów. Mają wadę systemu hamulcowego

Firma Elona Muska w tarapatach. Chiny poinformowały, że ok. 1,1 mln nowych elektrycznych samochodów amerykańskiej produkcji nie nadaje się do uczestniczenia w ruchu drogowym z powodu poważnych usterek. Producent z USA zapewnił, że wycofa wadliwe modele i postara się je naprawić. Co ciekawe, to nie pierwszy przypadek, gdy właściciele Tesli w Chinach skarżą się na uciążliwe problemy z ich autami.