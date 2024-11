Terlikowski: papież dowartościowuje przyjemność w życiu seksualnym

Papież o przyjemności seksualnej

To właśnie ten papież dowartościowuje przyjemność (odrzucaną przez część z katolickich polemistów) w życiu seksualnym, wskazuje na konieczność weryfikacji części z neurotycznych przekonań moralnych, a także zauważa, że "nauczanie Kościoła w dziedzinie seksualności jest wciąż w powijakach" i wymaga dopracowania. Innym razem papież wskazywał, że jest za wprowadzeniem edukacji seksualnej. "Wierzę, że musimy prowadzić edukację seksualną w szkołach. Seks jest darem od Boga. To nie potwór, to dar od Boga, by kochać. To, że niektórzy ludzie używają seksu, by zarabiać pieniądze lub wyzyskiwać, to inny problem. Ale potrzebujemy obiektywnej edukacji seksualnej, to jest takiej, która nie zawiera kolonizacji ideologicznej" - mówił dziennikarzowi po Światowych Dniach Młodzieży w Panamie.