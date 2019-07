Teofil Bartoszewski "jedynką" PSL w Warszawie. Koniec nadziei Platformy?

Władysław Teofil Bartoszewski będzie liderem listy Polskiego Stronnictwa Ludowego i Koalicji Polskiej w stolicy - donosi RMF FM. Oznacza to, że stanie do bezpośredniej rywalizacji z "jedynkami" PiS (Jarosławem Kaczyńskim) i PO (Grzegorzem Schetyną).

– Z rekomendacji władz PSL na pewno nikt na listach Koalicji Obywatelskiej się nie znajdzie – zapowiedzieli w weekend ludowcy. Szef partii Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że jego ugrupowanie nie chce współpracować z PO, jeżeli ta skręca w lewo i decyduje się na sojusz z lęwicą: SLD i Wiosną. To wywołało burzę w opozycji. Politycy Platformy apelowali do ludowców, by zmienili zdanie. Szef SLD Włodzimierz Czarzasty straszył PSL, że nie przekroczą progu wyborczego, a redaktor naczelny "Newsweeka" Tomasz Lis napisał do przewodniczącego Polskiego Stronnictwa Ludowego specjalny list. "Nie jest pan hazardzistą. Zostało 48 godzin na zmianę decyzji" - apelował.

Wszystko wskazuje jednak na to, że PSL woli iść własną drogą.