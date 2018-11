Ten nowoczesny sprzęt miał ratować życie, a stał niemal nieużywany. W końcu ma się to zmienić

Nie pięć, a dziewięć nowotworów będzie można leczyć w Centrum Cyklotronowym Bronowice. Ministerstwo Zdrowia chce poszerzyć grupę chorych z nowotworami, którzy mogą być leczeni nowoczesnym sprzętem. Pracownicy CCB mówią, że możliwości ośrodka nie są w pełni wykorzystywane.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

CCB leczy rocznie około 90 osób. Pracownicy twierdzą, że leczyć mogą nawet do 600 osób. (ccb.ifj.edu.pl)

Cyklotron to sprzęt, który znajduje się w Centrum Cyklotronowym Bronowice Instytutu Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie. Cały obiekt kosztował 250 milionów złotych. Radioterapia protonowa wykonywana tym nowoczesnym urządzeniem umożliwia niszczenie komórek nowotworowych wewnątrz ciała bez naruszania okolic guza.

Krajowy Konsultant Zdrowia wskazał początkowo jedynie pięć typów nowotworów, które można naświetlać cyklotronem. To nowotwory podstawy czaszki i okolicy około rdzeniowej oraz dzieci z mięsakami tkanek miękkich i kości, a także nowotwory wymagające napromieniowania osi mózgowo-rdzeniowej oraz glejaki i guzy zatok obocznych nosa. Są one refundowane przez NFZ.

Zaczęło się od apelu pracowników i interpelacji Zembaczyńskiego

Pracownicy Centrum apelowali o pomoc. Chcieli rozszerzenia tej listy wskazań. CCB leczy rocznie 90 osób - pisali pracownicy w apelu, który wystosowany został w marcu. Twierdzą, że leczyć mogą nawet do 600 osób. Mogą, ale nie leczą, bo mało jest w Polsce pacjentów z nowotworami, które refunduje NFZ.

Lista ta może zostać poszerzona. Ministerstwo Zdrowia zareagowało na apel pracowników CCB. Duże znaczenie ma tu również marcowa interpelacja Witolda Zembaczyńskiego z Nowoczesnej, który pytał Ministerstwo Zdrowia o Centrum. W czerwcu podsekretarz Stanu w ministerstwie Zbigniew Król w odpowiedzi poinformował posła, że trwają działania, których wynikiem ma być dodanie do listy wskazań nowych nowotworów, które CCB będzie mogło leczyć.

Kolejnym etapem było rozporządzenie Ministra Zdrowia. W projekcie z dnia 5 listopada minister wskazuje cztery kolejne nowotwory, które będzie mogło leczyć CCB.

Cztery dodatkowe nowotwory

Rozporządzenie przewiduje dodanie wskazań leczenia nowotworów wieku dziecięcego podstawy czaszki i okolicy około rdzeniowej; nowotworów wieku dorosłego o lokalizacji okołooponowej, podstawy czaszki i okolicy przykręgosłupowej; raka gruczoło-torbielowaty gruczołów ślinowych oraz nawrotu miejscowego nowotworów obszaru głowy i szyi po radykalnej radioterapii, które wymagają ponownego napromieniowania.

"Na podstawie dostępnych dowodów naukowych można wnioskować, że terapia protonowa jest skuteczną i bezpieczną metodą leczenia pacjentów co stanowi uzasadnienie dla zwiększenia zakresu wskazań klinicznych do zastosowania terapii protonowej" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Projekt rozporządzenia przeszedł już konsultacje publiczne. Teraz jest na etapie opiniowania.

Znów rzadkie nowotwory, ale są pozytywne zmiany

- Z całą pewnością to bardzo pozytywne, że liczba wskazań się zwiększa - komentuje w rozmowie z WP prof. dr hab. Marek Jeżabek, dyrektor Instytutu Fizyki Jądrowej PAN. Dodaje jednak, że otrzymuje różne informacje na temat tego, jak może się to przełożyć na zwiększenie liczby pacjentów. - Są bardzo zbieżne opinie wśród lekarzy. Większość uważa, że to jednak będzie niewielki wzrost liczby pacjentów kwalifikujących się do radioterapii protonowej. W rozporządzeniu ministra znów znalazły się rzadkie albo bardzo rzadkie nowotwory. Nie będzie przełomu, jeśli chodzi o liczbę pacjentów NFZ - dodaje dyrektor Jeżabek.

Dowiedzieliśmy się, że kierownik CCB została powołana do zespołu ministerialnego pracującego nad rozporządzeniem. Zaproszono ją jednak tylko na jedno, pierwsze spotkanie. - W związku z tym było to robione praktycznie bez nas. Gdybyśmy tam byli, bardziej byłoby akcentowane, że tych dodatkowych pacjentów po zmianach nie będzie za wielu - dodaje.

Dyrektor IFJ PAN mówi Wirtualnej Polsce, że mimo wszystko od czerwca zauważa w Centrum pozytywne zmiany.

- Jest większa liczba pacjentów dorosłych, niż była poprzednio i są leczone dzieci, w tej chwili leczymy trójkę. Te zmiany wynikają z lepszej organizacji pracy w szpitalach, z którymi współpracujemy. Być może trzeba było pewnego czasu, by szpital pediatryczny był gotów do leczenia dzieci, być może lepiej funkcjonuje organizacja przyjmowania dorosłych w centrum onkologii w Krakowie - ocenia Jeżabek.

Będzie leczenie odpłatne

Pracownicy CCB w swoim apelu wskazywali również, że nie mogą leczyć cyklotronem prywatnie, bo nie mają na to zgody. „(…) Ludzie umierają, dzieci umierają... Albo zbierają po 200 tys. dolarów na zabiegi na takim samym sprzęcie w USA, gdy w Polsce taka terapia kosztuje 80-90 tys. złotych (pełna terapia, 35 frakcji) mniejsze terapie są nawet tańsze. Życie kosztuje tyle, co używane auto, ale nie można go ratować, po prostu nie ma na to zgody... W prywatnej klinice w Czechach można wykonać taki zabieg prywatnie - kosztuje ok. 210 tys. zł i ludzie z Polski tam jeżdżą” - czytamy w apelu, który krąży w sieci.

We wspomnianej wcześniej interpelacji Zembaczyńskiego poseł zapytał ministra zdrowia również o kwestie odpłatnego korzystania z Centrum.

W odpowiedzi Król poinformował, że przepisy zezwalają na wprowadzenie odpłatnego lub częściowo odpłatnego leczenia w CCB. Podkreślił, że będzie to możliwe w momencie znalezienia partnera, który byłby skłonny prowadzić taką działalność. Wówczas możliwe będzie również leczenie pacjentów zza granicy.

- My jesteśmy tym rozwiązaniem żywo zainteresowani - stwierdza dyrektor Jeżabek. - Na pewno bylibyśmy konkurencyjni w stosunku do ośrodków zagranicznych, ponieważ ta wycena, która jest w Polsce, ona jest znacząco niższa niż gdziekolwiek indziej na świecie - ocenił. - Potrzebujemy odpowiednio silnego partnera medycznego, który byłby skłonny do tego, żeby podjąć leczenie pacjentów poza NFZ. Szukamy takiego partnera - powiedział WP.

Kilkanaście osób dziennie, a mogą przyjąć kilkadziesiąt

Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że w ubiegłym roku rozpędzoną wiązką protonów były leczone 74 osoby, w tym dwoje dzieci. W tym roku naświetlania zakończyło już 61 dorosłych i czworo małych pacjentów.

Profesor Jeżabek mówi WP, że dziennie w Centrum leczonych jest kilkanaście osób. - To mniej, niż moglibyśmy przyjąć, ale pomału zbliżamy się do decyzji, że będzie trzeba uruchomić drugą zmianę - dodaje i podkreśla, że to kolejny pozytywny sygnał.

- Będę uważał, że sytuacja jest dobra wtedy, kiedy nasz ośrodek będzie w pełni wykorzystany. Ja nie mówię, że w stu procentach, ale jeśli będziemy mieć kilkudziesięciu pacjentów dziennie, to wtedy będę mógł powiedzieć, że osiągnęliśmy to, czego chcieliśmy - stwierdza dyrektor.

- I tak jest lepiej, niż było - podsumował dyrektor Jeżabek.