Telewizja Republika liczy straty. Powodem podtopienia

Telewizja Republika podtopiona. Szacują straty

Sakiewicz opublikował też stanowisko zarządu Telewizji Republika ws. podtopień. Stacja informuje tam m.in. o tym, że zła sytuacja pogodowa nie doprowadziła do zalania studia emisyjnego. "Liczymy, że władze miasta podejmą wszystkie możliwe środki, by po raz kolejny nie doszło do takich sytuacji" - pisze zarząd stacji.