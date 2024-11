Telefony z kasy UE do kieszeni urzędników. Jest decyzja sądu

Przedmiotem postępowania były przetargi z lat 2011-2013, które przyciągnęły uwagę CBA, a później prokuratury. Dotyczyły one zakupu urządzeń elektronicznych, m.in. telefonów komórkowych, nawigacji samochodowych i czytników e-booków. Urządzenia miały służyć promocji regionu poprzez wgrywane materiały i trafiać do potencjalnych inwestorów. Zakwestionowana została jednak zasadność tego zakupu, a do tego okazało się, że część telefonów trafiła m.in. do urzędników z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku, ich znajomych i rodzin.