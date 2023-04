Tego żałuje Bill Clinton. Sytuacja Ukrainy mogłaby być teraz inna

Po rozpadzie Związku Radzieckiego w 1991 roku Ukraina stała się trzecią co do wielkości potęgą jądrową na świecie. Wynikało to z faktu, że na jej terenach sporą część broni składowało ZSRR. Trzy lata później, za sprawą rozmów pomiędzy USA, Rosją i Ukrainą, Kijów zgodził się na usunięcie broni nuklearnej ze swojego terytorium.