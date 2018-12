Te psy miały trafić na talerz w wietnamskim barze. Michał i jego rodzina chcą zabrać je do Polski

Te psy miały być zabite i zjedzone w wietnamskim barze. Michał i Cindy, którzy dwa lata temu przeprowadzili się z synem do Wietnamu, dali im nowy dom. Teraz chcą wrócić do Polski, ale nie wyobrażają sobie, by zostawić zwierzęta na pewną śmierć. Mają problem, bo podróż samych czworonogów to koszt 13 tys. zł.

Michał pochodzi z Polski, Cindy - ze Stanów Zjednoczonych. Poznali się na imprezie w Warszawie. Zostali parą, a kilka lat później Cindy zaszła w ciążę.

- Chcieliśmy czegoś więcej od życia. Byłam bardzo szczęśliwa. Dołował mnie jednak fakt, że znajomi, rodzina i ogólnie społeczeństwo twierdzą, że po narodzinach dziecka powinno się zostać w jednym miejscu. Że życie się wtedy kończy - wyznaje Cindy w rozmowie z WP.

Znudzeni codzienną rutyną postanowili przeprowadzić się do… Wietnamu. - Siedem miesięcy później wylatywaliśmy z Okęcia do Hanoi. Nasz syn Gabriel miał wtedy roczek - mówi Michał. - Lecieliśmy w ciemno, bez pewności pracy ani domu - dodaje Cindy.

Farma psiny i bar serwujący kocie mięso

Michał i Cindy przylecieli do Wietnamu z kotem. - Nawet nie pomyśleliśmy, że nasza rodzina powiększy się o kolejnych czworonogów. Naszą pierwszą suczkę Leilę odkupiliśmy z farmy psiego mięsa - wyznaje Michał. - Znaleźliśmy ją przywiązaną na krótko do ściany. Na farmie było wiele psów, ale tego dnia udało nam się uratować tylko jednego - dodaje Cindy.

Później rodzina adoptowała kotkę Yuki-Onno, która została uratowana z klatki z kociętami sprzed baru serwującego kocie mięso. - Później zaproponowano nam opiekę nad jeszcze jednym szczeniakiem. Gdybyśmy suczki nie przygarnęli, wylądowałaby na ulicy, a później zostałaby zjedzona - wyznaje Michał. - Zdecydowaliśmy się też kupić jednego psa tej rasy. W ten sposób staliśmy się rodziną z piątką czworonogów mieszkających w Wietnamie - opowiada Cindy.

Tortury mają sprawić, że mięso będzie smaczniejsze

- Wietnam jest fascynującym miejscem, ale dość ciężkim do mieszkania na stałe ze względu na różnice kulturowe. Jesteśmy miłośnikami zwierząt, a tutaj ludzie nie przepadają za nimi. Nie mają do nich szacunku. Zwierzę jest tylko daniem na talerzu - opowiada nam Michał. Para dodaje, że zwierzęta przed zabiciem są torturowane. - Wietnamczycy wierzą, że adrenalina wydzielana przed śmiercią powoduje, że mięso kota i psa jest smaczniejsze - dodaje Cindy.

Trzy miesiące temu Michał i Cindy postanowili, że chcą wrócić do Polski. - Tęsknimy za rodziną i przyjaciółmi. Mieliśmy nadzieję, że uda nam się wrócić na Święta Bożego Narodzenia, ale przez problemy związane z kosztami transportu zwierząt do Polski zostanie to przedłużone do momentu, aż uzbieramy przynajmniej część kwoty potrzebnej na ten cel - mówi Michał. Para zorganizowała zbiórkę. Potrzebuje ponad 13 tys. zł - na microchipy, badania, certyfikaty i opłaty przygotowawcze do lotu oraz najtańsze bilety dla pięciu zwierząt.

"Małe zoo"

- Jesteśmy bardzo zżyci z naszymi zwierzętami. Każde z nich dało nam wiele wspomnień. Ja sam wychowałem się w "małym zoo", ponieważ moi rodzice kochali zwierzęta - wyznaje Michał. Teraz tak samo wychowuje swojego syna. - Nasze zwierzęta są najlepszymi przyjaciółmi Gabriela - dodaje.

- Nasze zwierzęta są naszą rodziną. W ogóle nie rozważamy opcji, aby je tutaj zostawić. Wiemy, że wówczas zostałyby zabite na mięso. Nie wyobrażamy sobie żyć z tą myślą - podsumowuje Cindy.

Jeśli chcesz wesprzeć Michała, Cindy, Gabriela i ich czworonogów, możesz to zrobić tutaj.