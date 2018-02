Tatuaż czy kariera? W tych branżach musisz wybrać

Tatuażem pracodawcy już nie zrazisz, ale każda tolerancja ma swoje granice.

Tatuaż w pracy zasadniczo nie jest już niczym dyskwalifikującym. Pracodawcy nie stawiają warunku, że pracownik nie może mieć takiej ozdoby – traktują to jako sprawę prywatną.

Dla firm nie jest to czynnik kluczowy. Dzisiaj szukamy kompetencji, a nie tego, czy ktoś ma wytatuowane rybkę albo słonika na łopatce” – mówi w wywiadzie dla agencji informacyjnej infoWire.pl Adrian Szymański z firmy HRK.

Oczywiście spore znaczenie ma to, gdzie tatuaż się znajduje. Jeśli jest ukryty pod ubraniem, nie ma rzecz jasna żadnego problemu. Tatuaże wykonane w bardzo widocznych miejscach, np. na twarzy, szyi czy dłoniach, mogą jednak być co najmniej zastanawiające. Niektórych, m.in. przedstawicieli starszego pokolenia, takie ozdoby często rażą, dlatego nie w każdym zawodzie spotkają się z akceptacją. Mowa tu głównie o pracy polegającej na bezpośrednim kontakcie z klientem. Podobnie nie w każdej branży podchodzi się do widocznych tatuaży z taką samą otwartością. Większy konserwatyzm widać np. w branży bankowej czy prawniczej. Z drugiej strony zdarza się też tak, że tatuaż może pomóc w dostaniu pracy – w pewnych firmach jest mile widziany.