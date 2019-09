Tatry. Woźnica przewrócił dorożkę z turystami w Dolinie Kościeliskiej

W Dolinie Kościeliskiej doszło do groźnego wypadku, w którym została ranna turystka. Woźnica, jadąc z zawrotną prędkością, doprowadził do przewrócenia dorożki. Spłoszony koń pędził dalej w dół doliny pomiędzy turystami.

Jak informuje zakopiańska policja, do zdarzenia doszło w niedzielę tuż po 15.00 na szlaku turystycznym prowadzącym do schroniska Ornak w Dolinie Kościeliskiej. Dorożką konną powoził 53-letni mieszkaniec gminy Kościelisko, który w drodze powrotnej do Kir zabrał czworo turystów.