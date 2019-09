Tatry. Ostry spór o krzyż na Giewoncie. "Za katolickim krzyżem stoi przemoc"

Tatry. Po dramacie w górach, gdy po burzy w rejonie Giewontu śmierć poniosły 4 osoby, trwa ostry spór o krzyż. Władze Zakopanego stanowczo zaprotestowały ws. jego usunięcia. Jest reakcja filozofa Jana Hartmana.

Tatry. 22 sierpnia doszło do silnych wyładowań atmosferycznych w wielu miejscach w górach. Najtragiczniejsza sytuacja była na Giewoncie. Zginęły cztery osoby, w tym dwoje dzieci. Ponad 150 osób zostało poszkodowanych, wiele trafiło do szpitali, niektóre w stanie ciężkim.

Tatry. Krzyż na Giewoncie. Jan Hartman odpowiada

Uważa, że ratunkiem dla krzyża jest to, by stał się on symbolem wszystkich. Według niego zgoda nie będzie możliwa, póki katolicy będą uważać się za właścicieli tego symbolu. Podkreśla, że tak samo jak katolicy są na Podhalu u siebie, to tak samo u siebie są ateiści, czy wyznawczy innych religii.