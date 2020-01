Tarnowskie Góry. Ciężko chory pacjent dostał do zjedzenia zapleśniały, mrożony chleb. "Chorych trujecie"

Zapleśniały, jeszcze zamrożony chleb otrzymał w ramach posiłku pacjent szpitala w Tarnowskich Górach. Co więcej, mężczyzna jest hospitalizowany z powodu bakterii, jaką wcześniej zarażono go… w tym szpitalu. – Będziemy prowadzić postępowanie w tej sprawie – mówi Wirtualnej Polsce dr Leszek Jagodziński, prezes zarządu szpitala.

To nie koniec dramatu pana Janusza. Trafił do szpitala w Tarnowskich Górach z powodu bakterii, którą zarażono go wcześniej w tej samej placówce. Trafił do szpitala z powodu zapalenia uchyłków jelita grubego. Po antybiotykoterapii został wypisany do domu. Po kilku dniach wrócił na SOR z silnym bólem brzucha. Przyczyną objawów jest bakteria Clostridium difficile, która wywołuje zapalenie jelita grubego. Do zakażeń dochodzi drogą pokarmową w szpitalach i domach opieki.