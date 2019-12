Tarnów. Przygotowali świąteczne paczki dla dzieci na Ukrainie. Celnicy zatrzymali ich na granicy

Nietypowa sytuacja na granicy polsko-ukraińskiej. Celnicy zatrzymali transport świątecznych paczek dla polskich dzieci na Ukrainie. Powód? Zmiana przepisów.

Celnicy kazali otwierać paczki z upominkami, by sprawdzić, czy nie doszło do przemytu.

Po wielogodzinnej kontroli autobus z darami zawrócił do Tarnowa. - Dzieci z Strzelczyska czekały w swojej szkole do 23:00, bo nie wierzyły, że Mikołaj do nich nie przyjedzie - opowiadał Siadek. - Mikołaj ubrany w szaty biskupie, rozmawiający z dziećmi. Dla nich to był coroczny rytuał - dodał. Tymczasem paczki trafiły do okolicznych domów dziecka oraz ośrodków terapii zajęciowej dla niepełnosprawnych.