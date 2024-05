Tarcza Wschód. Eksperci mówią, co Polska powinna zrobić w pierwszej kolejności

- Chodzi o to, by tak jak w przypadku Izraela i ataku terrorystów z Hamasu nie czekali, jak coś wleci w naszą przestrzeń. Tylko jeśli wiemy, że coś leci w naszym kierunku, to bezwzględnie to niszczymy. Do tego dojdzie aktywna obrona powietrzna, która już jest wdrażana w programie Wisła i Narew. Musimy jednak przygotować się do tego infrastrukturalnie i wykształcić na tzw. kierunku rakietowym mundurowych – uważa gen. Kraszewski.