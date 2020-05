Tarcza antykryzysowa 4.0 w środę ma trafić do Sejmu. Przepisy w niej zawarte zmieniają niektóre zapisy Kodeksu pracy. To pracodawca będzie mógł teraz wysłać pracownika na zaległy urlop.

Tarcza antykryzysowa 4.0. Zmiany w urlopach

Epidemia koronawirusa sprawiła, że rząd pracuje nad rozwiązaniami chroniącymi gospodarkę. Przedsiębiorcy domagali się zapisów umożliwiających wysłanie pracownika na przymusowy urlop. Tarcza antykryzysowa 4.0 ma spełnić część ich postulatów. Rząd przygotował przepisy, które zezwolą na wysłanie pracowników na zaległy urlop w terminie wybranym przez pracodawcę.

Wcześniej przepisy nie zezwalają na to, by pracodawca mógł wysłać pracownika na przymusowy urlop. Jednym z wyjątków była sytuacja, gdy pracodawca zobowiązywał pracownika do wykorzystania urlopu w odgórnie narzuconym terminie w przypadku zbliżającego się okresu wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego.

W tym roku to pracodawca wskaże nam, kiedy mamy wykorzystać zaległy urlop. I to nawet, gdy był on już zaplanowany i uzgodniony.

Tarcza antykryzysowa 4.0. Jakie zmiany?

Jak informuje portal money.pl, rząd chce w ramach tarczy zachęcić pracodawców do szybkiego wysyłania pracowników na zaległy urlop. Powód? By nie kumulowali dni wolnych. Oczywistym jest, że przez pierwsze sześć miesięcy tego roku Polacy w zasadzie nie dotykali swoich urlopów. Mało kto wykorzystuje go w miesiącach zimowych. Takie przepisy wywołują protesty związków zawodowych.

Tarcza antykryzysowa 4.0 zawiera także zmiany i ułatwienia dotyczące m.in.: wakacji kredytowych,

wniosków o pieniądze z ZUS,

zmiany stanowiska pracy w urzędach,

wydłużenia koncesji na alkohol.

