Tarcza antykryzysowa 3.0. Jakie nowe założenia pomocy dla przedsiębiorców?

Tarcza antykryzysowa 3.0. Jakie zmiany?

Z 800 zł do 900 zł podwyższone będzie kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Do tego nowelizacja zawiera zapisy dotyczące zachowania przez rodziców prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki z powodu zamknięcia szkół i przedszkoli.