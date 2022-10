Tanie ogrzewanie? Metoda "na doniczki" od influencerów to igranie z ogniem. Straż ostrzega

Jak zrobić piecyk/ogrzewanie z doniczki?

W sieci można znaleźć wiele filmów instruktażowych prezentujących budowę ogrzewacza z doniczek. Zasada działania takiej konstrukcji jest zawsze taka sama. Świeczki, tak zwane tealighty należy ustawić na podłożu wykonanym z materiału niepalnego i odpornego na nagrzewanie. Następnie nad świeczkami, trzeba zbudować ognioodporną konstrukcję, pozwalającą zachować odstęp od doniczki a podłoża. Musi ona znajdować się na tyle nisko, by nie doprowadzić do zbytniej utraty utworzonego przez świeczki ciepła, ale jednocześnie wystarczająco wysoko, by nie doprowadzić do odcięcia tlenu niezbędnego w procesie spalania. Na konstrukcji stawiana jest ceramiczna donica, będąca przewodnikiem ciepła.