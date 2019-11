Tancerka upiła klienta na śmierć. Kobiety staną przed sądem

W jednym z nocnych klubów we Wrocławiu tancerka podała klientowi osiem kieliszków alkoholu. 35-leni Turek samemu wypił cztery, ale kolejne tancerka wlewała mu do ust. Mężczyzna stracił przytomność i mimo reanimacji zmarł.

35-letni mężczyzna z Turcji bawił się w klubie "Candy" w kwietniu 2017 roku, jednak dopiero teraz prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia. Według ustaleń śledczych, do których dotarła "Gazeta Wrocławska", mężczyzna przebywał z tancerką Natalią J.

Na zapisie z monitoringu widać, jak w przeciągu 20 minut kobieta podaje mu 8 kieliszków alkoholu. Pierwsze cztery miał wypić, piąty wypluć, szósty i siódmy tancerka wlała mu do ust, ósmym mężczyzna rzucił o ziemię. Po pięciu minutach 35-latek zasłabł.

Śledczy ustalili, że Natalia J. próbowała udzielać mu pomocy. Nacierała plecy kostkami lodu, szturchała głowę, rozpyliła wokół nieznaną substancję w aerozolu. Po godzinie jednak mężczyzna przestał oddychać. Wtedy nikt już nie interesował się, co się nim dzieje.

Odnalazł go kolega, który chciał 35-latka zabrać do domu. Wtedy Natalia J. miała zacząć krzyczeć, że zrobił się on "siny i zimny". Dopiero potem wezwano pogotowie. Godzinna reanimacja nie przyniosła rezultatu. 35-letni Turek zmarł.