Takiego święta promocji jeszcze nie było! Kupuj na Allegro w najlepszych cenach przez cały miesiąc

Podobnie jak w poprzednich latach jeszcze więcej korzyści czeka na posiadaczy pakietu Allegro Smart! W aplikacji otrzymają oni dostęp do codziennych ofert z Shakera (usługa znajduje się na stronie głównej w aplikacji) przecenionych co najmniej o 50 proc., w tym jednej oferty każdego dnia za 1 zł! Co więcej, użytkownicy programu Allegro Smart! otrzymają także wcześniejszy dostęp (od 10 do 13 listopada) do najlepszych ofert Black Weeks jeszcze przed oficjalnym startem festiwalu. A jakby tego było mało, mogą wziąć udział w Wielkim Finale Loterii Smart! i wygrać 100 tys. zł lub samochód hybrydowy.