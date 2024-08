Tak udowodniono im rozbój. Zadecydowała jedna rzecz znaleziona w aucie

Ok, rozumiem

Nagrania z kamery samochodowej doprowadziły do skazania trzech osób

Samo zdarzenie sięga jeszcze poprzedniego roku, doszło do niego 27 listopada. To wtedy Harrison B. i Katarzyna Ch. spotkali swoją 17-letnią ofiarę w dzielnicy Belgrave w brytyjskim Leicester. Gdy 17-latek wsiadał do Volkswagena Polo, za kierownicą znajdowała się Katarzyna Ch.

Chwilę potem z tyłu samochodu dosiadł się Owais M. Przyłożył nóż do szyi 17-latka i zażądał oddania telefonu. Gdy ten odmówił, na tył samochodu wsiadł też Harrison B. i obaj zaczęli bić ofiarę.

Grupa skierowała się w stronę domu ofiary, w którym nikogo nie było i zmusiła 17-latka do wpuszczenia go do środka. Na miejscu skradziono ubrania i gotówkę.

Gdy opuścili mieszkanie i znaleźli się z powrotem w samochodzie, kazali ofierze skontaktować się z rodziną i zażądać przelania pieniędzy na konto, które chcieli przejąć, to jednak się nie wydarzyło.

17-latek został odwieziony z powrotem do Belgrave, gdzie kazano mu jeszcze usunąć wszystkie dane z telefonu, a także wyrzucić kartę SIM.

Zgłoszono incydent. Nikt ze sprawców się nie przyznał

Po późniejszym zgłoszeniu incydentu 20-letni Harrison B., 20-letnia Katarzyna Ch. oraz 18-letni Owais M. zostali aresztowani. Przez cały czas zaprzeczali rozbojowi, jednak podczas przeszukania samochodu kobiety natknięto się na nagranie z kamery samochodowej. Ta uchwyciła rozmowy pomiędzy sprawcami z czasu przed, jak i po napadzie oraz w jego trakcie.

Rozmawiali oni m.in. o podziale łupów - kobieta zwracała uwagę na to, że "zasługuje na te pieniądze ze względu na to, przez co przeszła" i że "nic nie zrobiła, po prostu tam była".

Na to można było usłyszeć męski głos oświadczający, że "w takim razie nie dostanie pieniędzy" i że "powinna była go uderzyć".

Dzięki nagraniu z kamery udowodniono, że rozbój zaplanowano

Wszyscy troje 23 maja przyznali się do zarzutu rozboju i posiadania ostrego przedmiotu. W ubiegły piątek zostali skazani na pobyt w zakładzie dla młodocianych przestępców.

Jak potem wskazano, we troje kłamali w czasie całego śledztwa, dopóki nie przedstawiono im nagrania z kamery samochodowej. Dzięki temu udowodniono, że zaplanowali oni przestępstwo, śmiali się i żartowali z tego, co zrobili i planowali, co zrobią ze skradzionymi przedmiotami.

Harrison B. został skazany na 45 miesięcy pozbawienia wolności, Katarzyna Ch. została skazana na 27 miesięcy pozbawienia wolności, a Owais M. na trzy lata i dwa miesiące.

