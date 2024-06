Tak Polacy tracili wiarę w reprezentację. Wszystko zdradzają wodociągi

ZWiK obsługuje ponad 1300 km sieci wodociągowej, sześć zakładów produkcji wody i dziewięć przepompowni wodociągowych. Roczna produkcja wody wynosi ok. 23 mln m sześć. Blisko 90 proc. wody dostarczanej do Szczecina pochodzi z jeziora Miedwie, piątego co do wielkości jeziora w Polsce. Czerpnia usytuowana jest 255 m od zachodniego brzegu, na głębokości 16-18 m od lustra wody.