Chiny-Tajwan. Konflikt, który trwa od XVII wieku

Chiny-Tajwan – podłoże konfliktu

Sytuacja Tajwanu uległa ponownej zmianie w 1945 roku, kiedy prowincję ponownie włączono do Chin. Już dwa lata później nastąpiła eskalacja na linii Chiny-Tajwan – skorumpowane rządy partii Kuomintangu oraz represyjna polityka rządu wobec mieszkańców wyspy spowodowały wybuch zamieszek, znanych jako Incydent 28 lutego. Jego krwawe stłumienie zrodziło podział Tajwańczyków, który do dziś jest widoczny w polityce. Chińska wojna domowa, trwająca do 1949 roku skutkowała zwycięstwem Mao Zedonga i spowodowała, że dotychczasowy prezydent Chin musiał więc uciekać z kraju, chroniąc się na Tajwanie.