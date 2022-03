Tajemniczy jacht ma należeć do Putina. Wiadomo, jak wygląda w środku

Superjacht, który według doniesień ma należeć do Władimira Putina, właśnie przechodzi remont i konserwację u wybrzeży Carrary we Włoszech. Zespół antykorupcyjny Aleksieja Nawalnego ma pewność, że statek należy do rosyjskiego przywódcy. Teraz w internecie pojawiły się zdjęcia wnętrza jachtu.