Tajemnicze zjawisko na niebie. "Wyglądało jak dzieło sztuki"

Magiczne zjawisko na niebie. SpaceX wyjaśnia

O całym zdarzeniu wspomniał również profil SpaceX Polska na Facebooku, gdzie wyjaśniono, co tak naprawdę stało się na niebie w Alasce. Jak się okazało, spiralna forma powstała na skutek obracającego się drugiego stopnia rakiety Falcon 9, który podczas misji wykonywał deorbit burn, a następnie zrzucał resztki paliwa. W odpowiednich warunkach atmosferycznych i przy korzystnym położeniu względem Słońca, paliwo to czasem zostaje podświetlone, co daje efekt podobny do tej spektakularnej spirali.