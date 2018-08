Tajemnicze nagranie Jarosława Kaczyńskiego i kierowniczki Krysi. Wpadka Joanny Kluzik-Rostkowskiej

Posłanka Platformy Obywatelskiej chciała dopiec prezesowi PiS. Pokazała nagranie z dopiskiem: "Ło matko! JK zagubiony, zmęczony, nie ma siły nawet na pozorowane zainteresowanie". Opis sugeruje, że jest to aktualny filmik. Sprawdziliśmy.

Joanna Kluzik-Rostkowska jest obecnie posłanką PO. Ale wcześniej należała do Prawa i Sprawiedliwości. Do partii wstąpiła w 2004 roku, potem trafiła do ministerstwa rozwoju regionalnego za sprawą premiera Jarosława Kaczyńskiego. Była też szefem resortu pracy w rządzie PiS.