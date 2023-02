Ciało znaleziono na elitarnym osiedlu w Moskwie

Rosyjski oligarcha nie żyje. Sprzeciwiał się Putinowi

Nie żyje Dmitrij Zelenow. To także śmierć rosyjskiego oligarchy owiana tajemnicą. Tym razem do wypadku doszło we Francji. 50-letni mężczyzna w niewyjaśnionych okolicznościach spadł ze schodów. Był jednym z przeciwników Władimira Putina.