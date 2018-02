Tajemnicza katastrofa samolotu. Zawieszono śledztwo

Postępowanie dotyczyło zdarzenia z września 2017 roku, kiedy leśnicy w okolicach Ustrzyk Dolnych odnaleźli wiszący na koronach drzew samolot. Maszyna typu Gawron nie miała żadnych oznaczeń, ale prawdopodobnie jej właściciel mieszka na Łotwie.

Polscy śledczy zwrócili się do łotewskiej prokuratury o przesłuchanie dyrektorów organizacji. Ich zeznania mają pomóc w ustaleniu, kto we wrześniu pilotował maszynę i dlaczego samolot pojawił się w okolicach polsko-ukraińskiej granicy. Do czasu uzyskania tych informacji, postępowanie pozostanie zawieszone.