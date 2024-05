Tajemnicza awaria na morzu. Podobna sytuacja już trzy lata temu

Norweski nadawca publiczny NRK zauważył, że obecna sytuacja jest do złudzenia podobna do incydentu, który miał miejsce w 2021 roku. Wówczas również stwierdzono brak napięcia w kablu. Śledztwo policji potwierdziło wtedy zaginięcie 4,2 km kabla z sieci o długości 66 km. Wówczas wysunięto hipotezę, że prawdopodobnie doszło do przerwania podmorskiej infrastruktury przez statek rybacki. Nie udało się jednak udowodnić, czy było to wynikiem sabotażu.