Tadeusz Rydzyk dostał potężne środki od kolejnych resortów

Tadeusz Rydzyk beneficjentem umów z MSZ i MRiPS

Okazuje się jednak, że znane dotychczas umowy między toruńskim redemptorystą, a państwowymi instytucjami to nie wszystko. Dziennik "Fakt" analizując odpowiedzi na interpelacje poselskie ustalił, że należące do Rydzyka media podpisały intratną umowę na emisję spotów reklamowych pt. "Wspieraj Seniora". Biuro reklamy TV Trwam otrzymało na ten cel 105 165 zł z kasy Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Powrót do szkół. Sławomir Broniarz o chaosie informacyjnym wokół szczepień nauczycieli

Sprawą dotacji dla mediów Rydzyka zajmuje się poseł KO Adam Szłapka. - Wysyłam zapytania nie tylko do resortów, ale także do spółek państwowych o to, czy finansują działalność ojca Rydzyka. One jednak nie chcą udzielić mi odpowiedzi. Nie odpuszczę - powiedział w rozmowie z dziennikiem "Fakt"