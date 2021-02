Tadeusz Rydzyk o zakażonych norkach: wygląda na ustawkę

Rydzyk mówi o ustawce

Marek Belka ocenił Jarosława Kaczyńskiego. "Niezmiernie skuteczny"

Zdaniem zakonnika sytuacja może być efektem spisku. - Dlaczego weterynarze nie chcą jeszcze raz przeprowadzić testu? Co to za weterynarze? To wygląda na jakąś ustawkę. Jak człowiekowi robią jeden test i okazuje się, że jest pozytywny, to robią drugi – pozytywny. Potem robią trzeci – negatywny. Dlatego, że znaleźli chorą norkę, to człowiekowi grozi pójście na bruk, jeśli ma kredyty - stwierdził Rydzyk.