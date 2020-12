Tadeusz Rydzyk: Chcą z nas zrobić drugą Jugosławię

Tadeusz Rydzyk udzielił kolejnego wywiadu. W rozmowie opowiedział on o tym, do czego mogą doprowadzić dalsze ataki na Kościół.

- Widzimy, że ataki stopniowo, ale ciągle narastają, jak crescendo w muzyce. Coraz silniejsze są hejt, nienawiść, coraz więcej jest prowokacji, bluźnierstw. To jest wojna. Tak działały wszelkie rewolucje – czy to w Rosji, Meksyku, czy to w Hiszpanii, ale i wcześniej, jak rewolucja francuska. Nie od razu były mordy, nie od razu gilotynowano, nie od razu była Wandea -powiedział w rozmowie z "Naszym Dziennikiem" dyrektor Radia Maryja.