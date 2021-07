Taboret narzędziem zbrodni. Zabójstwo w więzieniu

Przyznał się, ale motywu nie zdradził

Kamil K. podczas przesłuchania przyznał się do zabicia współwięźnia. Nie potrafił jednak wyjaśnić, co było przyczyną jego działań. Jak się okazuje, nie był to pierwszy akt agresji przeciwko współwięźniowi ze strony 28-latka. Mężczyzna kilka miesięcy wcześniej oblał innego więźnia wrzątkiem, po tym, jak tamten zadał mu niewygodne pytanie. K. również wtedy przyznał się do winy.