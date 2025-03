T‑Mobile zachęca Polaków do burzenia barier komunikacyjnych i rozpoczyna współpracę z Dawidem Podsiadłą

Dlaczego rezerwujemy czas, by być razem, a potem jesteśmy osobno? Dlaczego tak się spieszymy, a do siebie nie możemy zdążyć? Jak to jest, że staliśmy się mistrzami w tworzeniu barier? T-Mobile wraz ze startem nowej platformy #BurzymyBariery podejmuje wyzwanie, by walczyć z barierami komunikacyjnymi w polskim społeczeństwie. Operator wierzy, że bliskość zaczyna się właśnie od usunięcia przeszkód, utrudniających ludziom bycie razem, a każdy zasługuje na łączność z rodziną, przyjaciółmi, społecznościami i całym światem. W tych działaniach T-Mobile wesprze nowy ambasador marki – Dawid Podsiadło.

Według badaczy Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu aż 68% Polaków doświadcza samotności[1]. Z drugiej strony co czwarta młoda osoba spędza online ponad 5 godzin dziennie, aby właśnie uniknąć poczucia osamotnienia[2]. To pokazuje paradoks współczesnych czasów – chociaż mamy dostęp do licznych cyfrowych narzędzi, odczuwanie samotności jest dość powszechne. Bariery w nawiązywaniu kontaktów ciągle istnieją, niezależnie od tego, czy wynikają z podziałów społecznych, osobistych wyzwań, czy ograniczeń w branży telekomunikacyjnej.

Jako T-Mobile od lat jesteśmy zaangażowani w misję łączenia ludzi, czego potwierdzeniem są m.in. coroczne, miliardowe inwestycje w infrastrukturę, która służy milionom Polaków. Co więcej, nasza sieć została wielokrotnie uznana za najlepszą w Polsce według wielu prestiżowych rankingów. Jednak mimo dostępności technologii i narzędzi cyfrowych, polskie społeczeństwo jest coraz bardziej spolaryzowane, a wiele osób odczuwa samotność. Właśnie dlatego podejmujemy kolejny krok w realizacji naszej misji: chcemy burzyć bariery komunikacyjne, aby budować bliskość wśród Polek i Polaków – powiedział Andreas Maierhofer, prezes zarządu T-Mobile Polska.

Zapowiadane zmiany klienci T-Mobile będą mogli zobaczyć m.in. w tym, jak będą obsługiwani w sklepach czy na call center. Operator będzie też wsłuchiwać się w głos klientów i wdrażać do codziennej pracy sugestie, które od nich otrzyma.

Dawid Podsiadło nowym ambasadorem T-Mobile

Nie przez przypadek nowym ambasadorem marki został Dawid Podsiadło – artysta, który od ponad dziesięciu lat łączy Polki i Polaków dzięki swojej muzyce. Na koncertach gromadzi dziesiątki, a nawet setki tysięcy osób, pobijając rekordy frekwencji na stadionach. W połowie lutego tego roku operator został mecenasem tytularnym nowego festiwalu Dawida – "ZORZA wspierana przez T-Mobile", który odbędzie się w 6 miastach w Polsce już tego lata.

Za nami miesiące intensywnych badań i rozmów z Polakami, które dały nam jasno do zrozumienia, że powinniśmy zmienić podejście do tego, jak komunikujemy się z klientami. Start nowej platformy #BurzymyBariery to dla nas jednak coś znacznie więcej: to nie tylko repozycjonowanie marki, ale przede wszystkim zmiana intencji, z jaką działamy na rynku. W nadchodzących miesiącach skupimy się na wprowadzaniu innowacji, które zburzą bariery między naszą branżą a klientami. Jestem przekonany, że nowe podejście rynkowe, planowane oferty, jak i nowy ambasador – Dawid Podsiadło, z którym dzielimy te same wartości – pozwolą nam jeszcze lepiej realizować misję burzenia barier komunikacyjnych w polskim społeczeństwie – podkreślił Goran Markovic, członek zarządu T-Mobile Polska, dyrektor ds. B2C.

Od 25 lutego Dawida Podsiadłę będzie można zobaczyć w pierwszej odsłonie kampanii #BurzymyBariery, w której artysta zastanawia się, jak to jest, że staliśmy się mistrzami w tworzeniu barier. Jednocześnie Dawid zachęca wszystkich, aby zmienić ten stan rzeczy dzięki bardzo prostym gestom, np. okazując radość na czyjś widok, czy odzywając się do drugiej osoby po kłótni. Takie zwykłe działania mogą pomóc nam naprawdę zbliżyć się do siebie.

Bądźmy mistrzami w burzeniu barier. Dołączasz?

Szeroka kampania brandowa

W ramach fazy teaserowej platformy #BurzymyBariery operator przygotował kampanię outdorową skłaniającą do refleksji nad stanem naszych relacji międzyludzkich. Billboardy z różnymi hasłami i zaczepnymi pytaniami pojawiły się w 39 miastach w całej Polsce i zachęcają do zastanowienia się, z jakimi barierami mamy do czynienia w naszym życiu, zwłaszcza w kontekście komunikacji z bliskimi i budowaniu głębokich relacji.

Dodatkowo wraz ze startem platformy 25 lutego T-Mobile zaprasza klientów do podzielenia się swoimi pomysłami, jak możemy burzyć bariery w relacjach. Najciekawsze hasła pojawią się na bilboardach. Szczegóły konkursu znajdują się na https://www.t-mobile.pl/c/burzymybariery. Z kolei w ramach angażującego programu Magenta Moments, co tydzień klienci operatora znajdą w aplikacji "Mój T-Mobile" specjalne zdrapki z inspirującymi hasłami nawiązującymi do burzenia barier. Biorąc udział w zabawie, można zdobyć serca umożliwiające odblokowanie większej liczby najlepszych ofert dostępnych w Magenta Moments, którymi można dzielić się z bliskimi.

Jednocześnie startuje nowa kampania 360°, która obejmuje działania m.in. w TV, radio, kinach, kanałach digital i social media oraz na niestandardowych nośnikach: muralach, lodowiskach, w metrze, w tramwajach, a także w sklepach T-Mobile w całej Polsce. Za opracowanie całościowej koncepcji kampanii i jej wdrożenie odpowiada agencja VML, która z początkiem 2025 r. przejęła pełny zakres współpracy marketingowej z T-Mobile.

To jednak dopiero początek. Już wkrótce rozpoczną się kolejne projekty łączące Polki i Polaków, a kampanię #BurzymyBariery będą wspierać znane i lubiane osoby z różnych branż. Z kolei 25 marca wystartuje specjalny konkurs grantowy dla dziennikarzy, którego celem będzie wspieranie przedstawicieli mediów w tworzeniu treści, pokazujących burzenie barier wśród polskiego społeczeństwa.

