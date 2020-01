Szynych. Tragedia rodzinna niedaleko Grudziądza. Nowe doniesienia

Szynych. Dramat rodzinny niedaleko Grudziądza. Na jaw wychodzą nowe fakty, dotyczące śmierci dwóch osób. Głos zabrała także matka zamordowanej Anny.

Szynych. Do tragedii niedaleko Grudziądza doszło w sobotę . Wówczas mieszkańcy zaalarmowali policję, że niemal w szczerym polu stoi samochód z włączonymi światłami awaryjnymi. Gdy funkcjonariusze przyjechali na miejsce, okazało się, że dwie osoby nie żyją. Przed samochodem leżały zwłoki mężczyzny. W aucie policjanci znaleźli zawinięte w koc ciało kobiety.

Okazało się, że ofiary były małżeństwem. To 36-letnia Anna i 50-letni Mariusz L. Mieszkali w Szynychu. Osierocili trójkę dzieci w wieku od 8 do 14 lat. Na jaw wychodzą nowe fakty ws. tragedii a śledczy mają już wstępną hipotezę.

Szynych. Przyczyny dramatu

Jak informuje portal pomorska.pl, mężczyzna miał najpierw zabić żonę, a potem popełnić samobójstwo. Według portalu se.pl narzędziem zbrodni miał być nóż. Małżeństwo od jakiegoś czasu miało nie mieszkać razem. 36-latka pod koniec grudnia 2019 roku wyprowadziła się do sąsiedniego powiatu chełmińskiego. Kobieta poprosiła także o założenie jej rodzinie Niebieskiej Karty .

Według informacji "Super Expressu" 7 stycznia pani Anna złożyła zawiadomienie o popełnionych przez męża przestępstwie. Oskarżyła go o bicie i gwałt.

Do zabójstwa miało dojść, gdy kobieta przyjechała do męża po dzieci.

50-latek zostawił list pożegnalny. "Moje życie nie ma sensu. Moja żona odeszła, chce rozwodu. A to ja pracowałem i zarabiałem pieniądze na dom. Ona swoje pieniądze wykorzystywała tylko dla siebie. Musi mieć kochanka" - brzmi jego treść.

Szynych. Głos zabrała matka kobiety

Jak czytamy na stronie se.pl, rodzina chce, by małżeństwo zostało pochowane razem. Głos zabrała matka pani Anny. Kategorycznie sprzeciwia się temu pomysłowi. "Nigdy się na to nie zgodzę. Ania nie zostanie złożona do grobu ze swoim mordercą" – powiedziała Małgorzata Chruściel.